ВСУ формируют штурмовые подразделения из полицейских в Харьковской области — Ганчев
10:20 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харьковской области из-за нехватки солдат формируют штурмовые подразделения из действующих сотрудников полиции без боевого опыта, такая же практика может распространяться и на сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«В Харьковской области принимаются такие решения в отношении сотрудников внутренних дел. Из-за нехватки людей на фронте и уже абсолютно очевидного дефицита мобилизационного ресурса киевскому режиму уже ничего не остается, как отправлять на фронт действующих сотрудников правоохранительных органов. Они формируют из этих людей штурмовые отряды, вот только это не означает, что они будут эффективными <…>. Также мы не исключаем, что подобные решения украинское нацистское руководство принимает и в отношении сотрудников СБУ», — сказал Ганчев.
Он добавил, что в подразделения попадают полицейские без боевого опыта.
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