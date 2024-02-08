Удары США по Багдаду подрывают договоренности между сторонами — ВС Ирака
10:32 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары ВС США по восточным районам Багдада нарушают все существующие договоренности между сторонами, ответственность за это полностью лежит на международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном. С таким заявлением выступил официальный представитель Объединенного оперативного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи.
«Мы возлагаем на американскую сторону и коалиционные силы всю ответственность за последствия этого опасного инцидента, который угрожает безопасности нашей страны и очевидным образом подрывает все договоренности, которые существуют между сторонами», — приводит его слова информационное агентство INA. Аль-Хафаджи добавил, что удар по Багдаду является «явным актом агрессии» и «нарушает суверенитет Ирака». По его мнению, атака, совершенная ВС США, будет иметь «опасные последствия для всего региона».
В четверг вечером появились сообщения об ударе беспилотника по автомобилю в одном из восточных районов Багдада и гибели по меньшей мере четырех человек. Мишенями стали два крупных командира шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которые отвечали за операции за пределами Ирака и поставки вооружений. Один из них был известен как Абу Бакир ас-Саиди: именно он, согласно источникам телеканала Al Hadath, стоял за атакой на объект США в Иордании близ границы с Сирией.
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