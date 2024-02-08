Более трети россиян в возрасте от 45 до 64 лет читают новости именно на сайтах СМИ — опрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети россиян в возрасте от 45 до 64 лет предпочитают читать новости непосредственно на сайтах СМИ, среди молодежи до 35 лет лидируют мессенджеры и соцсети. Об этом свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступившие в распоряжение ТАСС.

Согласно результатам опроса, 37% россиян в возрасте от 45 до 64 лет предпочитают читать новости непосредственно на сайтах медиа. Среди опрошенных в возрасте от 16 до 24 лет такой способ чтения новостей выбирают 25%.

В целом, по данным исследования, аудитория в возрасте от 35 до 64 лет потребляет новости через агрегаторы, молодежь до 35 лет — через мессенджеры и соцсети. «У „молодежного“ способа потребления контента намечается тенденция, которая будет усиливаться в 2024 — эта аудитория все больше выбирает в соцсетях и мессенджерах именно аккаунты СМИ, а не безымянные каналы», — отмечают авторы исследования.