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НОВОСТИ

ВСУ жалуются на нехватку снарядов - WSJ

11:05 08.02.2024 Источник: Газета.Ru

В украинских войсках остро ощущается дефицит вооружений: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя СБУ.

По данным газеты, украинской стороне приходится экономить боеприпасы, опасаясь, что Соединенные Штаты сократят военную помощь. Из-за этого Украина сосредоточилась на атаках с помощью беспилотников.

При этом чиновники из Америки рассказали журналистам, что на данный момент в США конгрессом блокируется самая «мощная» дополнительная помощь Киеву. Это позволило бы Киеву закупить артиллерийские боеприпасы и усилить противовоздушную оборону.  Газета.Ru

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