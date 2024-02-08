В павильоне Сбера на выставке «Россия» можно узнать, как защитить себя и свой дом

11:35

В павильоне Сбера на выставке «Россия» посетители могут познакомиться не только с историей банка, но и современными технологичными разработками компании в сфере безопасности.

В зале «Надежный Сбер» представлена технология «Цифровой след». Она помогает узнать, какие данные клиента в цифровом пространстве находятся под угрозой. Для проверки личных данных, пользователю надо просто ввести номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты, и через несколько секунд сервис покажет, какая информация о нем доступна мошенникам: имя и фамилия, день рождения, ИНН, паспорт, адрес или что-то другое. Затем сервис даст рекомендации, как обезопасить себя. Например, может посоветовать сменить пароль и логин для входа в личный кабинет СберБанк Онлайн, подключить автоопределитель телефонных номеров, использовать виртуального помощника Сбера для противодействия мошенникам или использовать другие меры защиты.

Для предупреждения возможных рисков взаимодействия с компанией – юридическим лицом, можно проверить ее деловую репутацию. Необходимо просто ввести название компании или индивидуального предпринимателя. Сервис имеет встроенные поиск, покажет базовую информацию, а также наглядно сгруппирует и покажет негативные факторы в случае их наличия у физического или юридического лиц. Партнер Сбера – компания «Специальные технологии контроля» (СТК) может подробно рассказать, как обезопасить ваш бизнес и от недобросовестных контрагентов.

СТК представляет в павильоне технологичный сервис «Видеоаналитика». Он поможет защитить дом, офис, улицу или целый город, а в некоторых случаях – спасет жизнь человека. В основе этого решения лежит инновационная технология, которая анализирует видеопоток с помощью компьютерного зрения. Сервис распознает пол и возраст человека, считывает его эмоции, позу тела, одежду, вид транспорта (автомобиль, велосипед, автобус и др.), марку и модель автомобиля и другие данные. Благодаря уникальной технологии можно обнаружить человека с подозрительным поведением в общественном месте (банк, офис, супермаркет, улица и др.) и предотвратить опасную ситуацию. Сервис также пригодится, если кому-то из присутствующих стало плохо со здоровьем. Видеоаналитика считает непривычную позу человека и поможет его спасти.

Благодаря возможности распознавать одежду, система может следить за тем, чтобы работники компании соблюдали технику безопасности и не снимали защитную форму. А определение наличия мобильных телефонов может использоваться для контроля проведения экзаменов в учебных заведениях. Решение также выводит на экран текущую аналитику и готовит итоговый отчёт за день: количество посетителей, сколько из них детей, соотношение мужчин и женщин и т. д.

Сервис видеоаналитики не только представлен на выставке, но и успешно там работает, обеспечивая безопасность гостей павильона Сбера. Решение также даёт информацию о количестве посетителей выставки, показывает наиболее загруженные зоны и т. д.

Партнер Сбера – компания BI.ZONE – представляет на выставке симулятор общения с мошенниками. Участникам предлагается ответить, как бы они поступили в случае реальных ситуаций общения с мошенниками. На основе ответов симулятор определяет уровень устойчивости человека к кибермошенничеству. В конце BI.ZONE предлагает участнику подробную инструкцию, как защитить себя от мошенников и обезопасить свои устройства.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье – с 10.00 до 22.00 (понедельник – выходной). Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.