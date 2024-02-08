Эксперт не исключил появления самосознания у ИИ в ближайшее десятилетие
14:00 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самосознание у искусственного интеллекта (ИИ) может появиться в ближайшее десятилетие, причем и на классических компьютерах на кремниевых процессорах. Такое мнение выразил сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов, который является одним из создателей отечественного квантового компьютера.
«По-настоящему сильный искусственный интеллект, способный себя осознать, может быть построен на квантовом компьютере, потому что квантовый компьютер чем-то похож на ассоциативную модель работы человеческого мозга. Однако самосознание у ИИ вполне может появиться и на классическом компьютере на кремниевых процессорах при условии кратного увеличения мощности вычислительной системы и существенного повышения эффективности используемых математических алгоритмов. Вероятность появления сознания у ИИ в ближайшее десятилетие уже не пренебрежимо мала. Это действительно может произойти», — сказал он ТАСС.
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