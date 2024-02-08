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США хотят заставить ЕС платить за поставки американского оружия на Украину — NYT

15:00 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон рассматривает несколько вариантов продолжения поставок вооружений на Украину, в том числе идею заставить европейские страны платить за них. Причиной обсуждений стала блокировка законопроекта о выделении финансовой помощи Украине в Конгрессе США, сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, помощники президента США Джо Байдена пытаются понять, «как платить за вооружения, если Конгресс останется парализованным». Так, план касательно возможного изъятия российских активов в настоящее время находится под вопросом, поскольку его также будет необходимо утверждать в Конгрессе. Поэтому в Белом доме ведутся дискуссии касательно того, чтобы «заставить европейские страны платить за поставки американского оружия и поставлять его Украине». Наряду с ними, по данным газеты, в Вашингтоне обсуждается вариант обмена вооружением между США и третьими странами для их дальнейшей передачи Украине.

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