Алиби по взрыву «Северных потоков» у ЦРУ США нет - Путин

02:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» осуществили спецслужбы США.

В интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского журналиста, в ответ на вопрос о том, кто взорвал трубопроводы, Путин со смехом ответил: «Вы, конечно». Когда журналист в ответ сказал, что у него есть алиби, президент уточнил: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA (ЦРУ — прим. ТАСС) такого алиби нет».