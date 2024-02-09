Путин: Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России

02:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин убежден, что Запад намного больше боится экономически сильного Китая, чем сильной России. Такое мнение он высказал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае — полтора миллиарда. И экономика Китая развивается семимильными шагами — пять с лишним процентов в год, было еще больше. Но этого для Китая достаточно», — заявил Путин, не согласившись с оценкой Карлсона, что вновь набравшая силу после развала СССР Россия страшит США, в отличие от сильного Китая.