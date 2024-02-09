Путин: Не исключаю, что господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет?
02:25 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не исключает возможности освобождения задержанного за шпионаж гражданина США Эвана Гершковича на основе договоренностей спецслужб двух стран. Российский лидер сообщил об этом в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского тележурналиста.
«Не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет? Это бессмысленно более или менее держать его в тюрьме в России. Но пусть коллеги наших сотрудников спецслужб на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами», — заявил Путин. «Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся, и было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться, но только надо договариваться», — подчеркнул президент.
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