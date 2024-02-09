На восстановление отношений РФ и Украины уйдет много времени, но это состоится - Путин

02:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между народами восстановятся, даже если это займет много времени. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — убежден глава российского государства.