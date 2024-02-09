03:10

Соединенные Штаты добиваются появления в России «слабого руководства», словно не понимая, чем это может быть чревато для всего мира. Такое мнение выразил по итогам интервью с президентом России Владимиром Путиным американский тележурналист Такер Карлсон.

«Они хотят слабое руководство в России», — сказал этот телеведущий, имея в виду лидеров США. «Вопрос в том, почему вам этого хотелось бы. Как это может быть хорошо для США? Я не защищаю Россию, я защищаю собственную страну. Слабое центральное правительство в стране с крупнейшим ядерным арсеналом — это безумие», — подчеркнул Карлсон в видеоролике, который был снят сразу после интервью с Путиным. В четверг Карлсон обнародовал этот ролик на своем сайте.

«И нами управляют чокнутые — президент [США Джо Байден] и эта ядовитая идиотка Тория Нуланд: „Мы свергнем Путина!“ — сказал журналист. „И что произойдет потом?! Что произошло в Ливии, когда мы свергли Каддафи и допустили его убийство? Что случилось в Ираке, когда мы „привлекли Саддама к ответственности“?» — задался вопросами Карлсон.