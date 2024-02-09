Такер Карлсон задался вопросом, что произойдет, если в РФ будет слабое руководство
03:10 09.02.2024
Соединенные Штаты добиваются появления в России «слабого руководства», словно не понимая, чем это может быть чревато для всего мира. Такое мнение выразил по итогам интервью с президентом России Владимиром Путиным американский тележурналист Такер Карлсон.
«Они хотят слабое руководство в России», — сказал этот телеведущий, имея в виду лидеров США. «Вопрос в том, почему вам этого хотелось бы. Как это может быть хорошо для США? Я не защищаю Россию, я защищаю собственную страну. Слабое центральное правительство в стране с крупнейшим ядерным арсеналом — это безумие», — подчеркнул Карлсон в видеоролике, который был снят сразу после интервью с Путиным. В четверг Карлсон обнародовал этот ролик на своем сайте.
«И нами управляют чокнутые — президент [США Джо Байден] и эта ядовитая идиотка Тория Нуланд: „Мы свергнем Путина!“ — сказал журналист. „И что произойдет потом?! Что произошло в Ливии, когда мы свергли Каддафи и допустили его убийство? Что случилось в Ираке, когда мы „привлекли Саддама к ответственности“?» — задался вопросами Карлсон.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать