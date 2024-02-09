Интервью Путина Карлсону набрало более 50 млн просмотров в соцсети X за 5 часов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным набрала более 50 млн просмотров за более чем пять часов после размещения в социальной сети X.

Отметку «мне нравится» под публикацией поставили 471 тыс. пользователей.

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