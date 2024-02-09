0
0
50
НОВОСТИ

Интервью Путина Карлсону набрало более 50 млн просмотров в соцсети X за 5 часов

09:05 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным набрала более 50 млн просмотров за более чем пять часов после размещения в социальной сети X.

Отметку «мне нравится» под публикацией поставили 471 тыс. пользователей.

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 09.02.2024
Журналист Карлсон назвал ложью и глупостью утверждения США о российском экспансионизме
0
64
03:10 09.02.2024
Такер Карлсон задался вопросом, что произойдет, если в РФ будет слабое руководство
0
519
02:50 09.02.2024
Карлсон рассказал, что его интервью с Владимиром Путиным длилось около двух часов
0
447
02:45 09.02.2024
Доля доллара США в расчетах РФ с третьими странами снизилась до 13% - Путин
0
428
02:40 09.02.2024
Путин рассказал Карлсону, при каких условиях Украина сохранила бы Крым в 2014 году
0
545
02:35 09.02.2024
На восстановление отношений РФ и Украины уйдет много времени, но это состоится - Путин
0
532
02:30 09.02.2024
Путин о руководстве ФРГ: Там люди очень некомпетентные…
0
538
02:25 09.02.2024
Путин: Не исключаю, что господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет?
0
562
02:20 09.02.2024
Путин: Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России
0
564
02:15 09.02.2024
Алиби по взрыву «Северных потоков» у ЦРУ США нет - Путин
0
539

Возврат к списку