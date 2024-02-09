Шойгу в штабе Объединенной группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ
09:20 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск ознакомился с материалами объективного контроля уничтожения ряда вражеских целей, таких как реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов: реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении», — сказали там.
В ведомстве отметили, что Шойгу также доложили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики.
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