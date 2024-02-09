0
0
3
НОВОСТИ

Шойгу в штабе Объединенной группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ

09:20 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск ознакомился с материалами объективного контроля уничтожения ряда вражеских целей, таких как реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов: реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении», — сказали там.

В ведомстве отметили, что Шойгу также доложили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 09.02.2024
Интервью Путина Карлсону набрало более 50 млн просмотров в соцсети X за 5 часов
0
50
09:00 09.02.2024
Журналист Карлсон назвал ложью и глупостью утверждения США о российском экспансионизме
0
64
03:10 09.02.2024
Такер Карлсон задался вопросом, что произойдет, если в РФ будет слабое руководство
0
519
02:50 09.02.2024
Карлсон рассказал, что его интервью с Владимиром Путиным длилось около двух часов
0
447
02:45 09.02.2024
Доля доллара США в расчетах РФ с третьими странами снизилась до 13% - Путин
0
428
02:40 09.02.2024
Путин рассказал Карлсону, при каких условиях Украина сохранила бы Крым в 2014 году
0
545
02:35 09.02.2024
На восстановление отношений РФ и Украины уйдет много времени, но это состоится - Путин
0
532
02:30 09.02.2024
Путин о руководстве ФРГ: Там люди очень некомпетентные…
0
538
02:25 09.02.2024
Путин: Не исключаю, что господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет?
0
562
02:20 09.02.2024
Путин: Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России
0
564

Возврат к списку