Шойгу в штабе Объединенной группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск ознакомился с материалами объективного контроля уничтожения ряда вражеских целей, таких как реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов: реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении», — сказали там.

В ведомстве отметили, что Шойгу также доложили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики.