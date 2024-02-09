Худшего варианта конфликта с РФ еще возможно избежать — глава Бюро нацбезопасности Польши

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще возможно избежать худшего из возможных сценариев развития противостояния с РФ, однако это зависит позиции стран Запада. Такое мнение высказал глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью газете Rzeczpospolita.

«Сегодня его [худшего сценария конфликта с РФ] еще можно избежать. Однако это зависит исключительно от позиции государств Запада, в частности европейских союзников [Польши] Германии и Франции», — заявил Севера. Он отметил, что Париж и Берлин должны «выразить политическую волю» для увеличения расходов на развитие производства вооружений в Европе. Решительная позиция этих стран по вопросам усиления европейского оборонного потенциала «будет элементом устрашения» Москвы», считает польский политик. По его мнению, реализация мер по повышению обороноспособности стран ЕС «будет основой для деэскалации [конфликта с РФ], в которой мы так нуждаемся».

В ходе интервью глава польской спецслужбы ушел от ответа на вопрос журналиста, собирается ли Варшава заключить с Вашингтоном соглашение о размещении ядерного оружия на своей территории в рамках соответствующей программы НАТО Nuclear Sharing, отметив, что «ядерный зонтик» НАТО распространяется и на Польшу. Ранее ее власти заявляли о таком намерении. Тем не менее, в сентябре минувшего года президент Польши Анджей Дуда заявил, что руководство страны пока не продвинулось в своем стремлении разместить в стране ядерное оружие.