Страны ЕС хотят большей автономии от США в вопросах обороны, утверждает Bloomberg

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше стран ЕС, включая наиболее ярых сторонников США, считают, что сообществу необходимо больше стратегической автономии в вопросах обороны. Такое мнение выразили обозреватели агентства Bloomberg.

«Идея о большей стратегической автономии Европы [в обороне] раньше была в основном умозрительной концепцией, которую поддерживали Франция и несколько других стран. Однако сегодня даже дипломаты из стран Центральной и Восточной Европы, самых ярых союзников США, говорят о том, что ЕС необходимо иметь возможности и средства действовать самостоятельно, пускай и в рамках НАТО», — отмечается в материале. При этом журналисты признают, что момент, когда ЕС сможет добиться автономии в НАТО, «наступит не скоро».