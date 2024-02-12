Страны ЕС хотят большей автономии от США в вопросах обороны, утверждает Bloomberg
13:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все больше стран ЕС, включая наиболее ярых сторонников США, считают, что сообществу необходимо больше стратегической автономии в вопросах обороны. Такое мнение выразили обозреватели агентства Bloomberg.
«Идея о большей стратегической автономии Европы [в обороне] раньше была в основном умозрительной концепцией, которую поддерживали Франция и несколько других стран. Однако сегодня даже дипломаты из стран Центральной и Восточной Европы, самых ярых союзников США, говорят о том, что ЕС необходимо иметь возможности и средства действовать самостоятельно, пускай и в рамках НАТО», — отмечается в материале. При этом журналисты признают, что момент, когда ЕС сможет добиться автономии в НАТО, «наступит не скоро».
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