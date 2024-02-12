Судьбу зданий посольства Украины определят исходя из интересов РФ — Песков
13:20 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дальнейшая судьба зданий посольства Украины после прекращения договора аренды будет решаться в соответствии с интересами России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины.
«Это больше относится к внешнеполитической деятельности и в данном случае согласовывающим ведомством выступает министерство иностранных дел. Это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти, даже муниципальных властей, в области внешней политики», — сказал Песков в ответ на вопрос, согласовывалось ли это решение с Кремлем. «Дальше все решения будут приниматься в соответствии с нашими интересами», — добавил он.
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