Январский дефицит бюджета РФ оказался на 1,3 трлн ниже, чем год назад — Путин
15:32 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Январский дефицит бюджета в этом году оказался на 1,3 трлн рублей меньше, чем в прошлом году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Январский дефицит федерального бюджета составил 308 миллиардов рублей, — сказал он. — По моим данным, на 1,3 триллиона рублей у нас сейчас меньше, чем в прошлом году. Это серьезный показатель».
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