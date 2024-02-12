Январский дефицит бюджета РФ оказался на 1,3 трлн ниже, чем год назад — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Январский дефицит бюджета в этом году оказался на 1,3 трлн рублей меньше, чем в прошлом году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Январский дефицит федерального бюджета составил 308 миллиардов рублей, — сказал он. — По моим данным, на 1,3 триллиона рублей у нас сейчас меньше, чем в прошлом году. Это серьезный показатель».