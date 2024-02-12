Конфликт на Украине длится с 2014 года, он начался не в феврале 2022-го — ООН
22:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине начался не в феврале 2022 года, он продолжается на востоке страны с 2014 года. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.
«Вооруженный конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, он идет на востоке стране с 2014 года», — сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине и созванном по инициативе России.
Енча добавил, что ООН выступает за «справедливый и крепкий» мир на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.
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