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НОВОСТИ

США подыскивают лидеру Молдавии замену - Шор

09:05 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США уже подыскивают замену Майе Санду, занимающей пост президента Молдавии. Об этом заявил корреспонденту ТАСС председатель запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор.

«Я уверен, что да, они всегда имеют два-три варианта», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

Ранее в ряде молдавских телеграм-каналов появилась информация о том, что США могут готовить новых лиц на смену Санду.

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