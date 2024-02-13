США подыскивают лидеру Молдавии замену - Шор
09:05 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США уже подыскивают замену Майе Санду, занимающей пост президента Молдавии. Об этом заявил корреспонденту ТАСС председатель запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор.
«Я уверен, что да, они всегда имеют два-три варианта», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.
Ранее в ряде молдавских телеграм-каналов появилась информация о том, что США могут готовить новых лиц на смену Санду.
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