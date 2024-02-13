Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью — Песков
14:12 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и журналист Такер Карлсон переговорили «на ногах» по окончании интервью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У них действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах состоялся, он был недолгим», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу подтвердить, был ли разговор не под запись.
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