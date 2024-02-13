Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и журналист Такер Карлсон переговорили «на ногах» по окончании интервью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У них действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах состоялся, он был недолгим», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу подтвердить, был ли разговор не под запись.