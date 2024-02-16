«Угроза нацбезопасности США» — это не ядерное оружие в космосе, считают аналитики Reuters
10:05 16.02.2024 Источник: РБК
Оружие космического базирования, которое, по данным разведки США, разрабатывает России, скорее всего, представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку, заявили аналитики Reuters.
К таким устройствам могут относиться глушители сигналов, оружие, которое может «ослепить» датчики изображения, или — что более вероятно — генераторы электромагнитного импульса (ЭМИ), которые могут вывести из строя всю электронику спутников в пределах определенной области орбиты.
«Что Россия разрабатывает систему, работающую от ядерного источника энергии... который обладает возможностями радиоэлектронной борьбы, оказавшись на орбите, более вероятно, чем теория о том, что Россия разрабатывает оружие, несущее ядерную взрывчатую боеголовку», — сказал исполнительный директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
Противоспутниковое оружие также может вывести из строя коммерческую связь и системы глобального позиционирования (GPS). РБК
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