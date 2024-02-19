США могут ввести ограничения против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают возможность введения ограничений против китайских компаний, которые якобы помогают России с поставками необходимых для проведения СВО товаров. Об этом член Палаты представителей Конгресса США Джерри Коннолли (демократ, от штата Массачусетс) сообщил в интервью телеканалу CNBC.

«Китай должен понимать, что такой же тип санкций, которые начинают охватывать Россию и влиять на ее производительность, экономические результаты и качество жизни, могут также быть введены против Китая», — отметил он. По его словам, введение ограничений начало обсуждаться после того, как появились сообщения о подобных планах со стороны ЕС.