У 20% бойцов, возвращающихся с СВО, диагностировано ПТСР — Цивилева
11:00 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся с СВО, сообщила в интервью газете «Ведомости» заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
«Где-то у 20%. Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке. Но, конечно, психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО», — сказала замглавы ведомства.
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