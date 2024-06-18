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У 20% бойцов, возвращающихся с СВО, диагностировано ПТСР — Цивилева

11:00 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся с СВО, сообщила в интервью газете «Ведомости» заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Где-то у 20%. Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке. Но, конечно, психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО», — сказала замглавы ведомства.

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