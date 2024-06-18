Путин назвал неприемлемыми требования США к КНДР

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США заведомо выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал решить разногласия. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в статье для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» в преддверии визита в КНДР.

«Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы», — указал он.