Путин назвал неприемлемыми требования США к КНДР
09:05 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США заведомо выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал решить разногласия. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в статье для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» в преддверии визита в КНДР.
«Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы», — указал он.
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