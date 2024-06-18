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Новое руководство ЕС сохранит курс на противодействие России — Орбан

10:32 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое руководство Евросоюза вопреки воле большинства европейцев сохранит курс на продолжение конфликта на Украине и противодействие России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя результаты неформального саммита ЕС в Брюсселе, где обсуждались кадровые вопросы, в том числе кандидатуры на должности председателей Евросовета и Еврокомиссии.

«Они игнорируют реальность, игнорируют результаты европейских выборов и игнорируют волю европейского народа. Не будем наивными: они по-прежнему будут поддерживать миграцию и направлять все больше денег и оружия на войну между Россией и Украиной», — написал Орбан на своей странице в соцсети.

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