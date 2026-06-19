Иран требует гарантий прекращения огня в Ливане для возобновления диалога с США — CNN
13:00 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран запросил гарантии прекращения боевых действий в Ливане как условие возобновления переговоров с США в Швейцарии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.
По его словам, «иранская сторона потребовала гарантий прекращения боевых действий в Ливане в соответствии с условиями подписанного соглашения». Он добавил, что в настоящее время «посредники работают над решением этого вопроса».
Источник отметил, что запланированные переговоры были «временно отложены после израильских ударов по Ливану», однако не уточнил, когда, по ожиданиям посредников, они могут возобновиться.
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