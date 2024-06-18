0
0
155
НОВОСТИ

Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса» — СМИ

10:05 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Турции предупредили российских коллег и помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на ТЦ «Крокус сити холл». Об этом сообщила проправительственная газета «Хюрриет» (Hurriyet).

«После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», — пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.

Теракт, по данным издания, готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан», которая связана с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Hurriyet отмечает, что турецкие спецслужбы длительное время отслеживали деятельность местной ячейки организации «Вилаят Хорасан», которая причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января. Спецслужбы вышли на ряд лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с российской стороной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 18.06.2024
У 20% бойцов, возвращающихся с СВО, диагностировано ПТСР — Цивилева
0
25
10:32 18.06.2024
Новое руководство ЕС сохранит курс на противодействие России — Орбан
0
102
10:20 18.06.2024
8 человек погибли, 13 пострадали в ДТП в Рязанской области
0
120
10:00 18.06.2024
ВСУ готовятся к наступлению в Харьковской области - Марочко
0
156
09:32 18.06.2024
КНДР поддерживает РФ в связи с СВО и считает ее «священной войной» — «Нодон синмун»
0
181
09:20 18.06.2024
Лидеры ЕС не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК — Мишель
0
205
09:05 18.06.2024
Путин назвал неприемлемыми требования США к КНДР
0
272
09:00 18.06.2024
В Ростовской области горит резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тыс. кубометров
0
260
22:20 17.06.2024
Союз фермеров ФРГ: Если Украина немедленно вступит в ЕС, наше семейное сельское хозяйство погибнет
0
698
19:32 17.06.2024
Армения намерена стать стратегическим партнером США – президент Хачатурян
0
886

Возврат к списку