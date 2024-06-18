Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса» — СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Турции предупредили российских коллег и помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на ТЦ «Крокус сити холл». Об этом сообщила проправительственная газета «Хюрриет» (Hurriyet).

«После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», — пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.

Теракт, по данным издания, готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан», которая связана с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Hurriyet отмечает, что турецкие спецслужбы длительное время отслеживали деятельность местной ячейки организации «Вилаят Хорасан», которая причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января. Спецслужбы вышли на ряд лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с российской стороной.