Производство водки в РФ за полгода упало на 10,9%, коньяка — на 17%
10:20 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство водки в России в январе — июне 2025 года уменьшилось на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 31,38 млн декалитров (дал), выпуск коньяка упал на 17%, до 3,45 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Рост производства за полгода показали только виноградные и игристые вина. Так, выпуск виноградных вин выросло на 12,4%, до 17,66 млн дал, шампанских — на 18,5%, до 7,2 млн дал. Выпуск всех остальных категорий алкогольной продукции снизился, в общем производство алкогольной продукции в России в январе — июне 2025 года сократилось на 16,1% и составило 73,9 млн дал.
Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 9,5%, до 46,83 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции — на 91,6%, до 725,4 тыс. дал. Выпуск ликеро-водочных изделий уменьшился на 0,5%, до 8 млн дал, других спиртных напитков — на 7,5%, до 3,95 млн дал.
Также снизилось производство ликерных вин — на 9,6%, до 644,9 тыс. дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократилось на 73,2%, до 48,7 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 60,5%, до 11,44 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции упал на 84,7%, до 769,2 тыс. дал.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать