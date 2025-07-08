Сбер представил задания конкурса AI Challenge: от анализа ДНК до проверки сочинений

10:50

Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта анонсировали задания основного этапа международного конкурса по ИИ для детей и молодежи AI Challenge. Участники из разных стран будут решать реальные задачи от ведущих технологических компаний и научных центров. К конкурсу уже присоединились участники из 37 стран, больше всего — из России, из городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Уфа.

С этого года в конкурсе могут принять участие не только школьники, но и студенты до 25 лет, обучающиеся в колледжах и вузах. Призовой фонд AI Challenge в этом году составляет 15,6 млн рублей.

Соревнование проходит в трёх треках — по возрасту и уровню подготовки.

В индивидуальном треке «Начинающие» могут участвовать школьники до 8-го класса включительно. Чтобы решать задачи необходимы базовые знания Python и понимание основ машинного обучения. Формат ориентирован на первый опыт в прикладном ИИ. В данном треке участники могут выбрать для решения задачи одно из направлений:

— Направление от СберОбразования — участникам предстоит разработать помощника преподавателя по проверке сочинений ОГЭ с применением методов машинного обучения.

— Направление от VK — необходимо построить модель, которая будет предсказывать количество просмотров конкретного рекламного объявления в будущем.

В треке «Школьники» соревнуются учащиеся до 11-го класса, выпускники текущего года и студенты СПО. Участникам предстоит решать задачи средней и повышенной сложности: как индивидуально, так и в командах. Необходимы уверенные навыки программирования на Python, знание классических алгоритмов машинного обучения и основ нейросетей. В треке представлены:

— Направление от AIRI — задача оценки освещения по изображению: участникам нужно определить форму распределения точек белого в сцене по снимку с мобильного устройства.

— Направление от Ростелекома — кейс по созданию системы цифрового контроля размещения наружной рекламы на основе анализа фотоотчётов с помощью компьютерного зрения.

— Направление от Центрального университета — командам предлагается разработать мультимодальную систему, способную решать математические задачи, выявлять ошибки в решениях и распознавать рукописные записи.

— Направление от Росатома Квантовые технологии — участники создают reinforcement learning-агента, который оптимизирует модель Изинга, минимизируя энергетические конфигурации в графе.

В студенческом треке принимают участие студенты колледжей и вузов. Участникам предлагаются сложные кейсы на стыке биоинформатики, компьютерного зрения, диалоговых систем и мультимодальных моделей. Требуются продвинутые навыки программирования, глубокое понимание ML и опыт работы с архитектурами deep learning.

— Направление от AIRI — кейс EpiHealth: задача на построение модели, которая по метилированию ДНК предсказывает предрасположенность к заболеваниям (например, онкологическим или нейродегенеративным).

— Направление от MWS AI и VisionLabs — участникам нужно создать алгоритм бинарной классификации, способный определять, является ли изображение лица дипфейком.

— Направление от Центра индустрии здоровья Сбербанка — кейс на создание AI-судьи: командам предстоит оценивать, насколько качественно работает бот-фармацевт.

— Направление от Сбера — участники будут разрабатывать мультимодальную модель, способную выполнять поиск 3D CAD-объектов по текстовым описаниям и изображениям и наоборот.

По итогам конкурса победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая пройдёт в Москве в рамках международной конференции AI Journey. Кроме того, победители получат возможность пройти специальную образовательную программу по подготовке российской сборной к участию в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2026 году.

Организатором конкурса выступает Сбер, соорганизатором — Альянс в сфере искусственного интеллекта.