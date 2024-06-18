В Ростовской области горит резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тыс. кубометров

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тыс. кубометров горит в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. По оперативным данным, площадь пожара 5 000 кубических метров», — сообщили в МЧС. Пострадавших нет. К месту пожара направлен пожарный поезд.