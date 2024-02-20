Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства — ЦТАК

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Марка и модель не указываются. Во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

Как отмечает ЦТАК, подарок для Ким Чен Ына получили 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, а также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон отметила, что этот подарок «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», и является «самым лучшим подарком». Она передала благодарность Путину.