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Россия не видит движения в реформировании МВФ — Медведев

11:20 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не видит «особого движения» в вопросе реформирования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН.

Он отметил, что санкции западных государств наносят вред обеспечению базовых потребностей населения многих стран, поэтому необходимо вводить новые подходы к решению проблем использования национальных валют.

«В конечном счете все это должно привести к реформе системы Международного валютного фонда, <…>, но, к сожалению, движения здесь особого мы не видим, хотя мы неоднократно призывали к расширению деятельности многосторонних банков развития для наращивания помощи государствам глобального юга, стран востока в достижении целей устойчивого развития», — сказал Медведев.

По его словам, налаживание валютно-финансовой и банковской инфраструктуры могло бы также упростить организацию туристических потоков и улучшить услуги в сфере двухсторонней торговли России со странами АСЕАН.

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