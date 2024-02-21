Путин в Казани встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком
16:32 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в Казани проводит двусторонние переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Встреча проходит в международном выставочном центре «Казань Экспо».
Ранее Додик говорил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером во второй половине февраля. Президент Республики Сербской отмечал, что очень горд иметь возможность общаться с президентом РФ, добавляя, что «лучший человек, с которым [ему] удалось познакомиться в политике, — это Путин».
В мае 2023 года Додик посетил Москву, где провел встречу с Путиным и стал участником XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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