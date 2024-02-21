Парламент Израиля утвердил решение, отвергающее «диктат» по палестинскому государству

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кнессет (парламент Израиля) утвердил решение израильского кабмина, отвергающее «диктат» по созданию палестинского государства. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее информации, документ поддержали 99 депутатов 120-местного парламента.

«Урегулирование, насколько оно достижимо, будет осуществляться исключительно путем прямых переговоров между сторонами (израильтянами и палестинцами — прим. ТАСС) без предварительных условий», — подчеркивается в утвержденном парламентом решении израильского правительства от 18 февраля. В тот день премьер-министр Биньямин Нетаньяху вынес на голосование кабмина эту резолюцию, в которой указывается, что «Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами». В документе также акцентируется, что «Израиль будет продолжать выступать против одностороннего признания палестинского государства», так как «такое признание после резни 7 октября стало бы огромной наградой для беспрецедентного акта терроризма и предотвратило бы любое мирное урегулирование [палестино-израильского противостояния] в будущем».