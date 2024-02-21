Путин подтвердил, что рост экономики РФ за год составил 3,6%
17:40 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская экономика за год выросла на 3,6%, указал президент России Владимир Путин.
На встрече с ним лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на экономические успехи РФ. «Российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов. 3,5% [роста] — впечатляющий результат», — отметил Токаев.
«3,6%», — с улыбкой поправил своего коллегу Путин. На что тот со смехом отреагировал: «Хорошо, 3,6%».
Беседу они провели в Казани, где сегодня открывается первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».
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