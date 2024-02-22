Медведев об отношении к нему западных политиков: пусть еще попросят, чтобы я им руку подал

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не беспокоится о том, какое впечатление производит на западных политиков, некоторым из них еще самим придется просить его пожать им руку.

Об этом политик заявил во время интервью российским СМИ, включая ТАСС, отвечая на вопрос, не опасается ли он стать нерукопожатным на международной арене из-за резких высказываний и оценок в своем телеграм-канале.

«Что касается того, что я опасаюсь, что кто-то там [из западных политиков] здороваться не будет или руки не подаст. Пусть еще попросят, чтобы я им руку дал», — сказал Медведев.