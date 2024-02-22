На курорте Сбера «Манжерок» впервые прошли всероссийские соревнования по горным лыжам «Надежды России»

11:07

На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай впервые состоялись юношеские соревнования по горнолыжному спорту «Надежды России». В них приняли участие более 200 юношей и девушек из 24 регионов страны. Спортсмены разыграли шесть комплектов наград в дисциплинах «слалом», «слалом-гигант» и «комбинация».

Организаторы уверены, что проведение на курорте соревнований «Надежды России» станет традицией. По оценкам специалистов, трассы «Манжерока» полностью соответствуют международным стандартам по перепаду высот, ширине и другим параметрам. Организация на курорте значимых для всей страны спортивных состязаний помогает развивать горнолыжный спорт в России.

Этой зимой курорт принимает уже не первые соревнования федерального уровня. Ранее здесь проводились этап Кубка России по горнолыжному спорту и Кубок курорта «Манжерок». Всего на курорте разыграли 16 комплектов наград.

В «Манжероке» для спортсменов подготовлены 30 км трасс, три канатные дороги и современная система оснежения, что позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. Высокое качество горнолыжной инфраструктуры курорта отмечают как организаторы, так и участники соревнований.