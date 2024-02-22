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Фермеры в Чехии ввели на протест 3 тыс тракторов

21:28 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешские фермеры завершили однодневный протест против аграрной политики Евросоюза, в ходе которого вывели на автодороги страны около 3 тыс. тракторов и другой сельхозтехники. Об этом сообщили организаторы акции — Аграрная палата республики, Союз земледельцев, Чешскоморавский союз предпринимателей в области сельского хозяйства, Объединение молодых аграриев и Ассоциация частного земледелия.

Протест чешских фермеров, согласно информации организаторов, носил символический характер. В четверг они присоединились к подобным акциям, прошедшим в других странах ЕС.

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