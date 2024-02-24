Венгрия заблокировала заявление ЕС о годовщине конфликта на Украине - Bloomberg

08:30 Источник: Газета.Ru

Венгрия наложила вето на подписание совместного заявления стран ЕС по случаю второй годовщины боевых действий на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, не уточнив причины блокировки.

В связи с этим заявление Евросоюза не было обнародовано. Вместо этого было опубликовано заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и председателя ЕП Роберты Метсолы. Газета.Ru