Венгрия заблокировала заявление ЕС о годовщине конфликта на Украине - Bloomberg
08:30 24.02.2024 Источник: Газета.Ru
Венгрия наложила вето на подписание совместного заявления стран ЕС по случаю второй годовщины боевых действий на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, не уточнив причины блокировки.
В связи с этим заявление Евросоюза не было обнародовано. Вместо этого было опубликовано заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и председателя ЕП Роберты Метсолы. Газета.Ru
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