Чиновники в Вашингтоне и ЕС исключают возможность сделки по Украине до выборов в США - WSJ

10:00 Источник: РБК

Чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически относятся к перспективам каких-либо мирных переговоров с Россией по Украине, пишет The Wall Street Journal. Они также исключают возможность заключения соглашения до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Как указывает газета, ставки сегодня намного выше, чем два года назад, из-за сотен миллиардов долларов, которые западные союзники с тех пор потратили на Украину, а также из-за их частых публичных обязательств поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». РБК