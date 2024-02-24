Чиновники в Вашингтоне и ЕС исключают возможность сделки по Украине до выборов в США - WSJ
10:00 24.02.2024 Источник: РБК
Чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически относятся к перспективам каких-либо мирных переговоров с Россией по Украине, пишет The Wall Street Journal. Они также исключают возможность заключения соглашения до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.
Как указывает газета, ставки сегодня намного выше, чем два года назад, из-за сотен миллиардов долларов, которые западные союзники с тех пор потратили на Украину, а также из-за их частых публичных обязательств поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». РБК
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