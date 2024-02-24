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В Белоруссии приняли меры, чтобы не допустить повторения ситуации 2020 года — Лебедев

18:00 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белоруссии приняли все меры для того, чтобы на парламентских и местных выборах не допустить ситуации, произошедшей после президентских выборов 2020 года. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) на парламентских выборах в Белоруссии, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Главная задача, как мне представляется, в первую очередь всех структур — не допустить создания той напряженной ситуации, которая сложилась в 2020 году. Там, к сожалению, дошло до уличных манифестаций, столкновений. Сейчас соответствующие структуры Республики Беларусь предприняли все шаги для того, чтобы не допустить этого», — сказал он на встрече с представителями миссии наблюдателей от ШОС.

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