В The New York Times рассказали, чем занимается ЦРУ на Украине

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США за последние восемь лет создало сеть секретных баз на Украине вдоль границы с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, ЦРУ предоставляет разведданые украинцам для целенаправленных ракетных ударов, отслеживает передвижения российский войск и помогает поддерживать шпионские сети. ЦРУ также помогло Киеву подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действуют в России и по всей Европе.

Как отмечает издание, сотрудничество Украины с американскими спецслужбами «не является творением военного времени».