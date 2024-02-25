Салливан заявил, что США «собираются быть неустанными в применении санкций» против РФ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены продолжать вводить санкции против России в надежде, что они поспособствуют «достижению стратегического результата» в конфликте на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

«И мы будем продолжать это делать (вводить санкции против России — прим. ТАСС). Санкции — это одна из составляющих более широкой стратегии. Сами по себе они не приведут к стратегическому результату в этой войне, но они могут способствовать достижению стратегического результата. И мы собираемся оставаться терпеливыми, решительными и неустанными в применении этих санкций», — подчеркнул он.