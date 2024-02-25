Салливан заявил, что США «собираются быть неустанными в применении санкций» против РФ
19:45 25.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены продолжать вводить санкции против России в надежде, что они поспособствуют «достижению стратегического результата» в конфликте на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.
«И мы будем продолжать это делать (вводить санкции против России — прим. ТАСС). Санкции — это одна из составляющих более широкой стратегии. Сами по себе они не приведут к стратегическому результату в этой войне, но они могут способствовать достижению стратегического результата. И мы собираемся оставаться терпеливыми, решительными и неустанными в применении этих санкций», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 20:45 25.02.2024
- Директор ЦРУ Бернс недавно тайно ездил на Украину - NYT
- 19:05 25.02.2024
- Зеленский озвучил данные по потерям среди украинских войск
- 18:55 25.02.2024
- В The New York Times рассказали, чем занимается ЦРУ на Украине
- 17:30 25.02.2024
- В Польше 160 тонн украинского зерна оказались высыпаны из вагонов ж/д состава
- 13:30 25.02.2024
- Половина жителей ФРГ считает, что беженцы из Украины не смогли интегрироваться в общество
- 13:01 25.02.2024
- Правительство Шри-Ланки официально не принимало решения об отмене продления виз
- 13:00 25.02.2024
- Объединение с РФ в Белоруссии не поддержат – Лукашенко
- 12:40 25.02.2024
- Лукашенко: Крым, это российская земля, так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен
- 12:30 25.02.2024
- Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в следующем году
- 11:03 25.02.2024
- Продлевать туристические визы гражданам РФ и Украины власти Шри-Ланки больше не будут
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать