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Варшава требует от Киева занять более четкую позицию по Волынской резне — министр

12:20 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти ожидают, что украинское руководство займет более четкую и решительную позицию по вопросу Волынской резни. Об этом заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире радиостанции Polskie Radio.

«Мы имеем право ожидать, что украинское государство по вопросу Волынской [резни] будет занимать четкую позицию», — отметил польский политик. Он подчеркнул, что Варшава надеется на то, что в Киеве будут учитывать ее «чувствительное отношение» к вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни и увековечивания их памяти.

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