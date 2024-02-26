Путин по телефону тепло поздравил Эрдогана с 70-летием — Кремль

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин отметил высокий авторитет Эрдогана в его стране и за рубежом, «многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене», указали в Кремле.

«Подчеркнут также существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений», — отмечается в сообщении.