В РФ с 1 марта 2025 года можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов — закон
16:32 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает, что граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.
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