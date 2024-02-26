В РФ с 1 марта 2025 года можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов — закон

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.