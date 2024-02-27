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ВС РФ точными ударами препятствуют переправе ВСУ с правого берега Днепра у Крынок — МО

11:32 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России точными ударами по расположениям украинских вооруженных сил (ВСУ) мешают противнику переправиться с правого берега Днепра в районе Крынок, сообщили в Минобороны (МО) РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники, наблюдательных пунктов и позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Российские военнослужащие, операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. ТАСС) вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра и точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели, не давая противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок», — говорится в сообщении.

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