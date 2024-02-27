Крым заявит Украине иск на 3,15 трлн руб. из-за энергетической блокады
12:32 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем претензий Крыма к Украине в связи с энергетической блокадой полуострова составляет более 3,15 трлн рублей. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
«На днях в Арбитражный суд Республики Крым будет подан иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей», — написал Константинов.
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