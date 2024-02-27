ВСУ покинули часть позиций у Орловки под Авдеевкой из-за массированных ударов сил РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска покинули часть позиций на второй линии обороны у села Орловка под Авдеевкой из-за массированных атак российских сил. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Позиции украинских формирований у села Орловка, куда ВСУ в том числе отвели часть оставшейся авдеевской группировки, подвергаются мощным ударам нашей армии. В результате одного мощного удара часть позиций у населенного пункта были уничтожены вместе с личным составом. С позиций рядом украинские солдаты просто сбежали. Это вторая линия обороны после Авдеевки», — сказал он.

Ранее Кимаковский сообщил ТАСС об уничтожении резервного боекомплекта и вооружения украинских войск в районе Орловки.